تسجيل
11:49 02 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    مناورات عسكرية بحرية لقوات أسطول بحر قزوين، روسيا

    وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يناقشان الوضع القانوني لبحر قزوين

    © Sputnik. Denis Abramov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن وزيري الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والأذربيجاني إيلمار ماميدياروف، ناقشا عبر الهاتف، تسوية النزاع في "قره باخ"، وتحديد الوضع القانوني لبحر قزوين.

    الخارجية الإيرانية
    © Sputnik. Sipo
    اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين في موسكو غدا
    باكو —  سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة حكمت غادجييف لـ" سبوتنيك"، اليوم الجمعة 2 فبراير / شباط: "وزيرا الخارجية، الأذربيجاني إيلمار ماميدياروف والروسي سيرغي لافروف، ناقشا، أمس الخميس، عبر الهاتف، جدول الأعمال الإقليمي والدولي، والوضع القانوني لبحر قزوين، وتسوية النزاع في قرة باخ، والتعاون الثنائي".

    يذكر أن الأزمة حول إقليم ناغورني "قره باخ"، بدأت في شباط / فبراير عام 1988 ، بعد أن قرر الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، الخروج من تشكيل جمهورية أذربيجان، وأعلن في عام 1991 الاستقلال كجمهورية ناغورني قره باخ. 

    وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم.

    وأصبحت مسألة تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين، ذات أهمية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وبالأخص عقب ظهور دول جديدة مثل أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وروسيا وإيران، التي تبعها مسألة ترسيم حدود بحر قزوين بين البلدان الخمسة. 

    وترتبط الصعوبات في تحديد صفة بحر قزوين، وعلى وجه الخصوص، الاعتراف به كبحيرة أو بحر، حيث يواجه تنظيم ترسيمه أحكاما مختلفة من القانون الدولي، وما زال تعريفه حتى الآن غير محدد بشكل دقيق، ولذلك تسعى الدول الخمس للاتفاق فيما بينها بشكل يرضي جميع الفرقاء.

    انظر أيضا:

    اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين في موسكو غدا
    كاراسين: لقاء وزاري لدول بحر قزوين في ديسمبر تمهيدا لقمة مصيرية في الربيع المقبل
    روسيا وإيران تبحثان التعاون بين أسطوليهما في بحر قزوين
    بحر قزوين يتحول إلى بخار
    حالة تأهب قصوى يشهدها أسطول بحر قزوين الروسي
    الكلمات الدلالية:
    بحر قزوين, أخبار روسيا, وزارة الخارجية الروسية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    معركة ستالينغراد، سبتمبر/ أيلول عام 1942
    75 عاما على معركة تحرير ستالينغراد
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك