النقل الروسية: محادثات إطلاق رحلات موسكو القاهرة مستمرة واستئنافها منتصف فبراير قائم

أعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أن المحادثات حول إطلاق الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة مستمرة، "لكن خطة استئناف الرحلات في النصف الثاني من شباط/ فبراير الجاري مازالت قائمة.