إسبانيا تسلم أمريكا المبرمج الروسي ليفاشوف المشتبه بارتكاب جرائم إلكترونية

مدريد — سبوتنيك. وقالت الشرطة في بيان: "تم تسليم المتهم بجرائم إلكترونية الذي أنشأ بنية تحتية إلكترونية للقيام بأعمال غير قانونية، إلى خدمة المارشال الأمريكي".

يتبع…