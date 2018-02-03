روسيا ترصد 10 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن ممثلي روسيا في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا سجلوا 10 خروقات لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وسجل الجانب التركي 8 خروقات.

موسكو — سبوتنيك. جاء في النشرة الإعلامية للوزارة على موقعها الرسمي: "سجل الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 10 خروقات لوقف إطلاق النار، منها خرقان في محافظة حلب و6 خروقات في محافظة اللاذقية وفي محافظة دمشق خرق واحد. كذلك سجل ممثلو تركيا 8 خروقات، إدلب — خمسة، دمشق — ثلاثة".

© Sputnik. Dmitry Vinogradov روسيا ترصد 3 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال 24 الساعة الأخيرة

وتشير وزارة الدفاع الروسية إلى أن غالبية حالات إطلاق النار العشوائي من الأسلحة الخفيفة سجلت في مناطق تسيطر عليها عناصر مسلحة من تنظيم "جبهة النصرة"، وقد تلقى 19 شخصا الرعاية الطبية.

هذا وخلال الــ 24 ساعة الماضية تم توقيع اتفاقيتين بشأن انضمام قرية خربة المعجز بمحافظة حلب وقرية كمام بريف حمص، إلى نظام وقف الأعمال القتالية وبذلك بلغ إجمالي عدد المراكز السكنية التي انضمت إلي نظام وقف الأعمال القتالية 2346 مركز سكني، لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

وبدورها ما زالت المباحثات مع قادة فصائل المعارضة المسلحة بشأن انضمامها إلى نظام وقف الأعمال القتالية مستمرة في محافظات حلب وإدلب ودمشق وحماه وحمص والقنيطرة.