كلينتسيفيتش: روسيا يمكنها الرد بسرعة في حال نشر رؤوس نووية أمريكية أو أطلسية

أكد السيناتور الروسي فرانز كلينتسيفيتش، اليوم السبت، أن روسيا في وضع يمكنها الرد بسرعة على احتمال نشر رؤوس حربية نووية على قواعد تابعة لواشنطن ومنظمة حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا ومنطقة البلطيق.

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS البنتاغون يشكف آخر تطورات مشاريع العقيدة النووية الأمريكية

موسكو — سبوتنيك . وقال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد للدفاع والأمن لوكالة "سبوتنيك": "من وجهة النظر العسكرية والتقنية، هذا موقع بسيط لروسيا: إذا تم نشر الطائرات الأمريكية المحملة برؤوس نووية في قواعدها في أوروبا الشرقية وقواعد الناتو في دول البلطيق، ستتوجه روسيا باتجاه المطارات السوفياتية السابقة ومطارات بلدان معاهدة وارسو.

ويشار إلى أن العقيدة النووية الأمريكية الجديدة تسمح بنشر طائرات في جميع أنحاء العالم قادرة على حمل رؤوس نووية بما فيها طائرات "إف —35".

هذا وكان البنتاغون قد أصدر، يوم أمس الجمعة، الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة، التي أولى فيها اهتماما كبيرا لتطوير القوات النووية الروسية. ومن بين التهديدات المحتملة الأخرى، وذكر البنتاغون كوريا الشمالية وإيران والصين.

وأعلن البنتاغون أن الجهود الأمريكية ستهدف إلى تطوير رؤوس نووية ذات طاقة منخفضة. وبالإضافة إلى ذلك، تنص العقيدة، أن الولايات المتحدة سوف تستمر في إنفاق المال على تحديث القوات النووية وتطوير عناصر "الثالوث النووي" (صواريخ عابرة للقارات والغواصات الاستراتيجية وقاذفات القنابل).

وأكدت الولايات المتحدة، أنها تؤيد بشكل عام خفض الأسلحة النووية، لكنها انتقدت الاقتراح الوارد في الأمم المتحدة، الاتفاقية حول حظرها الكامل، بأنها لا تستجيب لجدول الأعمال الحالي.