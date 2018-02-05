من هو الطيار الروسي الذي قتل في إدلب بعد إسقاط طائرته

وثيقا بفلاديفوستوك و بريموري".
وتابع تارسينكو، قائلا بأن فيليبوف "أدى واجبه العسكري بكل شرف وإخلاص، وبأن مقتله يمثل خسارة كبيرة لنا جميعا ولأقاربه"، معربا عن تعازيه الحارة لأسرة الطيار ولأصدقائه.
В интернете появляется все больше свидетельств того, что российский летчик, майор ВВС Роман Филиппов служил некоторое время в Приморском крае, сообщает «Вести Приморье». ✔️ Сайт "Медвежий угол" публикует фотографию Романа Николаевича Филиппова, а также скриншот фотографии якобы вещей военнослужащего, найденных боевиками на месте последнего боя пилота. Если верить последнему фото, то среди личных вещей летчика было несколько "визиток", имеющих непосредственное отношение к Владивостоку. ✔️ Ранее сообщалось, что при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). При ведении боя с террористами пилот погиб.#погиблетчик#сирия
هذا وقد توفي فيليبوف خلال قتاله لمجموعة إرهابية قامت على محاصرته ليقوم بتفجير نفسه من أجل عدم وقوعه رهينة، بحسب فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا و لم يتم التأكد من صحة الفديو الذي تم نشره.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بأنه قد"تم قصف المنطقة التي تسيطر عليها "جبهة النصرة" والتي أطلق منها الصاروخ الذي أسقطت الطائرة الحربية الروسية "سو-"25 بأسلحة دقيقة، وتم القضاء على 30 مسلحا من التنظيم".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)