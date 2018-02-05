الدفاع الروسية تكشف معلومات جديدة حول مقتل الطيار الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن منح الطيار الروسي، قائد "سو-25" التي أسقطت في سوريا، رومان فيليبوف، لقب "بطل روسيا".

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour إسقاط طائرة حربية روسية في إدلب ومقتل الطيار (فيديو)

سبوتنيك . وجاء في بيان الدفاع: "منح وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش، سيرغي شويغو، نائب قائد سرب فوج الاقتحام التابع للمنطقة العسكرية الشرقية، الرائد الطيار، رومان فيليبوف، الذي قتل يوم 3 شباط/فبراير، في معركة ضد الإرهابيين، في الجمهورية العربية السورية، لقب بطل روسيا بعد مقتله".

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "بعد هبوطه بالمظلة، على مقربة من قرية…التي يسيطر عليها الإرهابيون، قام الرائد رومان فيليبوف، حتى الدقائق الأخيرة من حياته، بخوض معركة غير متكافئة بأسلحته [مسدس وقنلبة]، ومنع الإرهابيين من التقدم، بعد محاصرته من قبل الإرهابيين، وإصابة خطيرة، فجر الضابط الروسي نفسه بقنبلة يدوية عندما أصبحت المسافة بينه وبين المسلحين عدة أمتار".

وجاء في البيان: "أثناء الطلعة الجوية يوم 3 فبراير/شباط لمراقبة منطقة خفض التصعيد بإدلب… أسقطت طائرة الاقتحام من طراز "سو-25" بقيادة الرائد الطيار رومان فيليبوف، من قبل الإرهابيين. وحاول الطيار لآخر لحظة الحفاظ على تحليق الطائرة في الجو وتمكن من إبلاغ القيادة عن مهاجمته بصاروخ".