الدفاع الروسية تكشف معلومات جديدة حول مقتل الطيار الروسي

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "بعد هبوطه بالمظلة، على مقربة من قرية…التي يسيطر عليها الإرهابيون، قام الرائد رومان فيليبوف، حتى الدقائق الأخيرة من حياته، بخوض معركة غير متكافئة بأسلحته [مسدس وقنلبة]، ومنع الإرهابيين من التقدم، بعد محاصرته من قبل الإرهابيين، وإصابة خطيرة، فجر الضابط الروسي نفسه بقنبلة يدوية عندما أصبحت المسافة بينه وبين المسلحين عدة أمتار".
وجاء في البيان: "أثناء الطلعة الجوية يوم 3 فبراير/شباط لمراقبة منطقة خفض التصعيد بإدلب… أسقطت طائرة الاقتحام من طراز "سو-25" بقيادة الرائد الطيار رومان فيليبوف، من قبل الإرهابيين. وحاول الطيار لآخر لحظة الحفاظ على تحليق الطائرة في الجو وتمكن من إبلاغ القيادة عن مهاجمته بصاروخ".
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