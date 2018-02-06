صاروخ حديث يصيب "سوخوي 25" في سوريا

يعتقد خبراء عسكريون أن الهجوم الذي استهدف طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-25" في سوريا في 3 فبراير/شباط، حظي بدعم خارجي.

وقال الخبير الروسي أليكسي ليونكوف لقناة RT إنه يشتبه بأن صاروخًا أمريكيًا حديثًا أصاب طائرة "سو-25" في سوريا.

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour الدفاع الروسية تكشف معلومات جديدة حول مقتل الطيار الروسي

وأشار الخبير إلى أن الأمريكيين يقومون الآن بتطوير نظام صواريخ "ستينغر" لتتمكن صواريخه من تجنب مصائد الطائرات المستهدفة وتلحق بها أضرارا جسيمة.

ولفت الخبير إلى أن فيديو سقوط طائرة "سو-25" لا يُظهر لحظة إصابتها بصاروخ.

ومن جانبه قال الباحث الروسي سيميون باغداساروف، رئيس مركز أبحاث بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن المسلحين يمكنهم أن يحصلوا على الصواريخ المضادة للطائرات من "السوق السوداء".

وصرح فلاديمير شامانوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما)، أن معلومات أولية أشارت إلى احتمال إصابة صاروخ مهاجم لأحد محركي طائرة "سو-25" المنكوبة، لكنه نبه إلى أن الأمر يتطلب تحقيقا في مكان سقوط الطائرة لتحديد نوع الصاروخ.

يجدر بالذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2017 أن الإرهابيين في إدلب يواصلون عملياتهم بفضل "دعم خارجي".