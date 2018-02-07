لافروف: روسيا تدعو الغرب للحوار ومستعدة للتفاوض على أساس متساو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط، أن بلاده تدعو الغرب للحوار ومستعدة للتفاوض على أساس متساو.

© Sputnik. Grigoriy Sysoev الخارجية الروسية: لافروف وظريف يبحثان قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري

موسكو- سبوتنيك وقال لافروف "نحن دوما ندعو الغرب للحوار، ومستعدون للحوار على أساس متساو ومع احترام مصالح بعضنا البعض".

وأضاف لافروف أن الضغط على روسيا غير مفيد، مؤكدا أن "لا التهديدات ولا الابتزاز ولا العقوبات ولا الضغط سيجبروننا على التخلي عما نعتبره صحيحا وعادلا".

كما ذكر الوزير الروسي أن "انهيار الاتفاق النووي الإيراني محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها".