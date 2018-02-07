لافروف: واشنطن تسير نحو تقسيم سوريا

وأضاف "خطط تقسيم سوريا موجودة عمليا. ونحن نعلم ذلك وسنسأل الأمريكيين كيف يتصورون ذلك".
من جهة أخرى، أشار لافروف أن الهدوء لا يلاحظ في كل مناطق خفض التصعيد في سوريا، ولكن عموما مستوى العنف انخفض في البلاد.
وعلق لافروف قائلا: "الدور الحاسم للقوات المسلحة الروسية، كان من الممكن تدمير وكر داعش الرئيسي في سوريا. ونحن الآن نشارك بنشاط في تحقيق المزيد من استقرار الوضع. وأطلقنا جنبا إلى جنب مع تركيا وإيران عملية أستانا قبل عام، مما سمح بإنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد. نعم، الهدوء لا يلاحظ في كل واحدة منها، هناك أيضا انتكاسات، حيث لا تزال هناك مجموعات إرهابية ليست من داعش ولم يتم القضاء عليها، بل هي تابعة لما يعرف بـ "جبهة النصرة".
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