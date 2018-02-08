الخارجية الروسية: الوجود الأمريكي في سوريا هو تحد جاد للعملية السلمية وللحفاظ على وحدة أراضي البلاد

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا هو تحدٍ جاد للعملية السلمية وللحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

© AP Photo/ French Army قوات التحالف بقيادة أمريكا تشن هجوما ضد قوات موالية للحكومة في سوريا

موسكو-. وقالت الناطقة: "التواجد العسكري للولايات المتحدة غير الشرعي على أراضي سوريا هو تحد جاد للتحرك نحو السلام في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها".

واعتبرت ماريا زاخاروفا، أن المنطقة الامنة التي أنشأتها الولايات المتحدة في سوريا تساعد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي على الهروب من القوات الحكومية السورية.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "وجود منطقة أنشأنها الأميركيون جنوب هذه الدولة من طرف واحد بقطر 55 كيلومترا حول قاعدتهم العسكرية في بلدة التنف تستخدم من قبل مسلحي "داعش".

وأكدت أن مسلحي التنظيم الإرهابي "يجدون إمكانية للاختباء في هذه المنطقة الواسعة من ملاحقة القوات الحكومية السورية، واعادة التجمع هناك والتسلح للقيام بهجمات جديدة في البادية السورية".

وقد أعلنت قيادة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة داعش في سوريا والعراق، اليوم الأربعاء، أن قواتها نفذت ضربات جوية ضد "قوات موالية للحكومة السورية" لقيامها بـ"هجوم غير مبرر" على مقر قيادة قوات سوريا الديمقراطية.