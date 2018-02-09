إنشاء نادي السيدات في مجلس الدوما

أعلنت أولغا يبيفانوفا، نائب رئيس مجلس الدوما، أن رئيس مجلس النواب في البرلمان فياتشيسلاف فولودين أمر بإنشاء نادي السيدات، الذي سيضم ممثلات عن جميع الكتل.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov الدوما تقترح إنشاء منتجعات للجيش الروسي في سوريا

قالت يبيفانوفا خلال لقاء مع وفد شبابي من أعضاء البرلمان الفنلندي في مجلس الدوما: "نحن الآن في مرحلة تكوين ناد للسيدات في مجلس الدوما بأمر من رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين، الذي يولي اهتماما كبيرا لكفاءة عمل مجلس الدوما في جميع المجالات، بما في ذلك قضية المساواة بين الجنسين".

من الجدير بالذكر أن مجلس النواب قرر إعادة النظر في مشروع قانون المساواة بين الجنسين بعد تعليقه منذ 14 عاما. وسينص مشروع القانون على المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق العمل والأجور.