وزير الصناعة الروسي: سيارة ليموزين الرئاسية لمشروع "كورتيج" تلبي متطلبات السلامة

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الجمعة، أن سيارة ليموزين الرئاسية لمشروع "كورتيج" تلبي متطلبات السلامة.

موسكو — سبوتنيك. وقال مانتوروف لـ"سبوتنيك": "تم اختبارها على مدى عامين، بطبيعة الحال، هي تلبي متطلبات السلامة".

وينطوي مشروع "كورتيج" على إنشاء عائلة من السيارات الفارهة — ليموزين و"سيدان" و"ميني فان" — على منصة موحدة لكبار المسؤولين في الدولة، حيث يعتبر "معهد بحوث السيارات والمحركات" نامي" منفّذا رئيسيا للمشروع، أما الشريك الإنتاجي فهو شركة "سولرز"، ويبلغ حجم استثمارات الدولة الروسية في المشروع — 12.4 مليار روبل (أي حوالي 215 مليون دولار).

وسبق لمانتوروف أن أعلن أن السيارة الروسية لكبار الشخصيات ستكون جاهزة بحلول مراسم تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2018، وسيصل رئيس الدولة المنتخب إلى الحفل بالفعل على السيارة الجديدة.