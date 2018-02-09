ماكرون يقبل دعوة بوتين لزيارة روسيا والمشاركة في منتدى بطرسبورغ

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة 9 فبراير/ شباط، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة روسيا والمشاركة في منتدى بطرسبورغ.

© Sputnik. Aleksander Druzhinin بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع ماكرون ويبحثان سوريا

موسكو- سبوتنيك وجاء في بيان قصر الإليزيه أن "رئيس الجمهورية قبل دعوة الرئيس الروسي لزيارة روسيا في شهر مايو/ أيار، والمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي".

وتعد زيارة ماكرون لروسيا هي الأولى منذ توليه الرئاسة. وكان الرئيس بوتين قد زار باريس شهر مايو الماضي بعد انتخاب ماكرون رئيسا للبلاد.

وكانت محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون قد أجريت، اليوم الجمعة، تبادلا خلالها وجهات النظر حول القضايا الملحة للعلاقات الروسية الفرنسية.