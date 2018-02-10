رد طاحن يردع مطلقي الصواريخ

لا يمكن أن توجه الولايات المتحدة الأمريكية الضربة الصاروخية لروسيا إلا عندما تقرر "القضاء على كوكب الأرض".

أعلن ذلك الخبير العسكري الروسي يفغيني بوجينسكي للصحفيين.

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية آلاف صواريخ "توماهوك". وهناك من يخشون أن تكون الولايات المتحدة اختزنت هذا العدد الهائل من الصواريخ الهجومية من أجل ضرب الدول الأخرى ومنها روسيا.

إلا أن تنفيذ تهديد كهذا أمر صعب. ويقول جنرال الاحتياط يفغيني بوجينسكي إن روسيا لن تتردد في إعطاء الرد في حال انطلقت نحوها الصواريخ.

ويمكن أن ترد روسيا بإطلاق صواريخها الجوالة (كروز) أو الصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت التي بدأت تُجري الاختبار النهائي لها.

وإذا أطلقت روسيا جميع صواريخها الجوالة فسوف يتطلب الأمر لتصفيتها حوالي 20 ألف صاروخ مضاد. ولا تملك الولايات المتحدة الأمريكية عددا كهذا من الصواريخ الاعتراضية.

لا يمكن أن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية النتيجة المرجوة حتى بإطلاق آلاف صواريخ "توماهوك" لأن وسائل الدفاع الجوي الروسية "إس-300" و"إس-400" تقدر على إسقاط العديد من الصواريخ الهجومية.

ويضيف الخبير أن روسيا سترد في أية حال، مرجحا أن يؤدي تنفيذ سيناريو كهذا إلى نشوب الحرب النووية. لذلك لا يمكن أن توجه الولايات المتحدة الضربة الصاروخية "القاضية" إلى روسيا إلا إذا عقدت العزم على تدمير كوكبنا الأرض.