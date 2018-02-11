لافروف: الوحدات الروسية في حميمم تساعد الجيش السوري في حال رفع "داعش" رأسه

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الوحدات الروسية الباقية في قاعدة حميمم سوف تساعد الجيش السوري في حال رفع تنظيم "داعش" رأسه في سوريا.

موسكو- سبوتنيك . وقال لافروف على هواء قناة "روسيا-1": "إذا رفع "داعش"، الذي هُزِمَ فيما يتعلق بخطط إنشاء خلافة، لكنه موجود على شكل مجموعات منعزلة في المنطقة، رأسه مرة أخرى على الأراضي السورية، ستقوم، بالتأكيد، الوحدات الروسية المتبقية في قاعدة حميميم، بمساعدة الجيش السوري في قمع هذه الانتكاسات".

وفي هذا السياق، كان لافروف، قد أعلن سابقا، أنه بفضل مساهمة روسيا تمت هزيمة "داعش" في سوريا وتم الحفاظ على الدولة والبدء في تنظيم تسوية سياسية حقيقية في سوريا.

وقال أمام المشاركين في الدورة الـ26 للقراءات التعليمية الميلادية الدولية في 24 كانون الثاني/يناير: "الوضع اليوم في هذا البلد الذي عانى الكثير، بدأ في التحسن تدريجيا. بفضل إجراءات القوات المسلحة الروسية المعززة بجهود دبلوماسية نشطة تمت هزيمة "داعش" في سوريا والحفاظ على الدولة السورية وخلق ظروف لحل المشاكل الإنسانية والبدء بتسوية سياسية حقيقية على أساس القرار 2254".