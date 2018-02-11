مجلس الاتحاد الروسي يعلق على فكرة بيع منظومة "إس-400" لأمريكا

صرح النائب الأول للجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي الجنرال، فلاديمير جباروف، اليوم الأحد، أن السوق الروسية مفتوحة أمام العملاء، حيث أن الصناعة العسكرية الروسية لها طلب كبير في العالم.

© Sputnik. Sergei Malgavko روسيا لا تمانع في بيع صواريخ "إس-400" للولايات المتحدة

وقال المدير العام في شركة "روستيخ" الحكومية، سيرغي شيميزوف، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، إنه "من الممكن بيع أسلحة الدفاع الجوي "إس-400" للولايات المتحدة الأمريكية، إن أرادوا ذلك".

وقال جباروف لوكالة "سبوتنيك" إن "سوق السلاح الروسي مفتوح للعملاء، ومنتجاتنا تقابل طلبا كبيرا في العالم، على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى لإخراجنا من هذا السوق".

وفي الوقت نفسه، فإنه يشك في أن الولايات المتحدة سوف تشتري السلاح الروسي، قائلا "كيف يمكن للبلد الأقوى في حلف الشمال الأطلسي أن يتسلح بأسلحة روسية". مشيرا بإن السوق الروسية مفتوحة أمام الجميع، وذلك على خلاف السوق الأمريكية.