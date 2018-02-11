الأمين العام لمجلس أوروبا يعبر عن تعازيه لأقارب ضحايا الطائرة الروسية

عبر الأمين العام لمجلس أوروبا تربييرن ياغلاند، اليوم الأحد 11 فبراير/ شباط، عن تعازيه لروسيا في حادث تحطم الطائرة "إن 148" في مقاطعة موسكو.

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موسكو- سبوتنيك وأعرب الأمين العام، في بيان له حصلت سبوتنيك على نسخة منه، عن صدمته وحزنه لموت الكثير من الأشخاص في حادث الطائرة الروسية، التي سقطت اليوم.

وأضاف "أعبر عن خالص التعازي لأسر المتوفيين وأقاربهم".

وكانت طائرة ركاب روسية من طراز "إن 148" تحطمت اليوم بمقاطعة موسكو، وكان على متنها 71 شخصا من بينهم 6 من طاقم الطائرة.