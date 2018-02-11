العثور على جثتين من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

عثرت السلطات الروسية المختصة، اليوم الأحد 10 فبراير/ شباط، على جثتين من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم العثور على أجزاء من جسم الطائرة المنكوبة، كما عثر أيضا على جثتين من الضحايا، والصندوق الأسود.

كما ذكرت الوزارة أنه لا يوجد ناجين من الحادث.