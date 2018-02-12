لجنة التحقيق الروسية: فحص مكان تحطم الطائرة "إيه إن- 148" يستغرق عدة أيام

موسكو — سبوتنيك. وأجرى رئيس لجنة التحقيق الفدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، اجتماعا في مكان تحطم الطائرة، وأوعز إعطاء الأولوية لإجراء فحص دقيق لمكان الحادثة مع استخدام تكنولوجيا الطب الشرعي.
وأضاف، "نظرا لمساحة الأراضي الشاسعة التي سيتم فحصها، بالطبع سيستغرق ذلك أكثر من يوم واحد، لكن العمل سيستمر بتواصل حتى يتم الإنتهاء من التفتيش".
هذا وفي وقت سابق من يوم الأحد، تحطمت الطائرة من طراز "أن-148" تابعة لشركة خطوط "ساراتوف" الجوية بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" جنوبي موسكو، باتجاه مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ، وعلى متنها 71 شخصا.
وأعلنت السلطات الروسية عدم وجود ناجين في الحادثة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)