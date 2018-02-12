لجنة التحقيق الروسية: فحص مكان تحطم الطائرة "إيه إن- 148" يستغرق عدة أيام

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، ليل الاثنين، أن فحص مكان تحطم الطائرة الروسية "إيه إن-148" بمقاطعة موسكو، يوم الأحد، سيستغرق عدة أيام، مشيرة إلى أن عملية الفحص ستستمر دون انقطاع.

موسكو — سبوتنيك. وأجرى رئيس لجنة التحقيق الفدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، اجتماعا في مكان تحطم الطائرة، وأوعز إعطاء الأولوية لإجراء فحص دقيق لمكان الحادثة مع استخدام تكنولوجيا الطب الشرعي.

© REUTERS/ MAXIM SHEMETOV شاهد لحظة اصطدام الطائرة الروسية المنكوبة بالأرض

ونقلت لجنة التحقيق الروسية في بيان عن باستريكين قوله: "الآن بالتحديد يجب عدم إضاعة أية دقيقة، ومن المهم للغاية التفتيش بطريقة أكثر شمولية وإخراج وتحديد جميع الآثار".

وأضاف، "نظرا لمساحة الأراضي الشاسعة التي سيتم فحصها، بالطبع سيستغرق ذلك أكثر من يوم واحد، لكن العمل سيستمر بتواصل حتى يتم الإنتهاء من التفتيش".

هذا وفي وقت سابق من يوم الأحد، تحطمت الطائرة من طراز "أن-148" تابعة لشركة خطوط "ساراتوف" الجوية بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" جنوبي موسكو، باتجاه مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ، وعلى متنها 71 شخصا.

وأعلنت السلطات الروسية عدم وجود ناجين في الحادثة.