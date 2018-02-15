صادرات المنتجات الزراعية الروسية تبلغ 30 مليار دولار بحلول عام 2025

أعلن النائب الأول لوزير الزراعة الروسي، جامبولاط خاتووف، اليوم الخميس، أن صادرات المنتجات الزراعية من روسيا سيبلغ 30 مليار دولار بحلول عام 2025، وقد يكون أكثر من ذلك.

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سوتشي — سبوتنيك . وقال خاتووف، خلال مؤتمر الاستثمار الروسي في سوتشي: "تلك المهمة التي حددتها قيادة البلاد، وهي الوصول بصادرات المنتجات الزراعية إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025، رقم واقعي، ونحن واثقون أنها قد تكون أكثر من ذلك".

وأضاف: "نتوقع أنه في العام الجاري، ستبلغ كمية صادرات الحبوب 45-47 مليون طن. نحن ندرك أنها دينامية جيدة، ولدينا الثقة، بأن صادرات الحبوب ستواصل النمو في المستقبل".

وتجري فعاليات مؤتمر الاستثمار الروسي في مدينة سوتشي، في الفترة ما بين 15-16 شباط/فبراير، بحضور رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، ورجال أعمال، إلى جانب رؤساء 73 إقليما روسيا لتصل المشاركة إلى حوالي 4 آلاف شخص.