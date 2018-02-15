الخارجية الروسية تعتبر وجود قوات أمريكية في التنف بسوريا احتلالا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الأمريكيين يواصلون عمليا احتلالهم لمنطقة التنف في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي: "استمر الاحتلال عمليا من قبل العسكريين الأمريكيين لمنطقة بمساحة 55 كلم مربع حول التنف، في الواقع هي منطقة أمان لمن تبقى من "داعش".

يتبع…