الخارجية الروسية تكشف عدد الضحايا الروس خلال الضربة الأمريكية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزارة الخارجية الروسية تؤكد مقتل 5 روس نتيجة ضربة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، لكن لا بد من تحديد جنسياتهم.