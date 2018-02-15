"سوما" الروسية تدرس المشاركة في مشاريع لوجستية وتكنولوجية مشتركة مع السعودية

أعلن المالك الرئيسي لمجموعة "سوما" القابضة الروسية، زيا الدن ماغوميدوف، اليوم الخميس، أن المجموعة تدرس حاليا مشاريع مشتركة مع المملكة العربية السعودية في مجال اللوجستيات ومجال التكنولوجيات العالية.