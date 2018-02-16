ليس لدى الكرملين أي معلومات حول الروس الذين قتلوا في سوريا

قال السكرتير الصحفى للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إنه لا توجد معلومات جديدة لدى الكرملين عن الروس الذين قتلوا في سوريا.

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis الخارجية الروسية تكشف عدد الضحايا الروس خلال الضربة الأمريكية

وقال بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا معلومات جديدة"، مضيفا: "قلنا كل شيء علينا قوله في هذه القضية".

وفي وقت سابق، قال بيسكوف، ردا على طلب الصحفيين للتعليق على المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام حول المزاعم عن مقتل روس في سوريا، إن الكرملين ليس لديه مثل هذه البيانات، وأوصى بتقديم طلب لوزارة الدفاع الروسية للحصول على معلومات إضافية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، إن خمسة مواطنين روس ربما قتلوا في سوريا في اشتباكات مع قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هذا الشهر، لكنهم ليسوا من القوات الروسية.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت، مساء يوم الخميس، عن "الهجوم غير المبرر" على مواقع "قوات سوريا الديمقراطية" من قبل القوات الموالية للحكومة السورية في محافظة دير الزور. وذكرت الخارجية الأمريكية في البيان نفسه أنها "ردت على النشاطات العدوانية ضد شركائها في قتال تنظيم "داعش".