لافروف: الولايات المتحدة تنوي عزل جزء كبير من سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع قناة "يورونيوز"، اليوم الجمعة 16 شباط/فبراير، إن الولايات المتحدة تعتزم عزل جزء كبير من سوريا من أجل خلق كيان مستقل يعتمد على الأكراد.

فقد صرح لافروف: "من الواضح وعلى الأرجح أن الولايات المتحدة تملك استراتيجية، على ما اعتقد، تنص على البقاء بشكل دائم في سوريا بقواتها المسلحة. وتريد فعل الشيء نفسه في العراق وأفغانستان، خلافا لجميع الوعود التي قطعتها سابقا. وبعد استقرارها الدائم في سوريا تهدف إلى عزل جزء كبير من البلاد، منتهكة بذلك سيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأضاف لافروف "إنها تخلق بعض السلطات المحلية وتحاول بكل الوسائل الممكنة خلق نوع من الحكم الذاتي مستندة على الأكراد".