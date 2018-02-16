زاخاروفا تصف الاتهامات الأمريكية لمواطني روسيا بالتدخل في الانتخابات بأنها هراء

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، الاتهامات الأمريكية لـ13 مواطنا روسيا بالتدخل في الانتخابات بأنها هراء وتعكس الواقع السياسي الأمريكي الحديث.

سبوتنيك. قالت زاخاروفا عبر حسابها الرسمي على موقع "فسيبوك" للتواصل الاجتماعي "لقد تبين أن عددهم 13 شخصا وفقا لوزارة العدل الأمريكية. 13 شخصا تدخلوا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية!؟ 13 شخصا مقابل مليارات الدولارات من ميزانيات الأجهزة الأمنية؟ ضد الاستخبارات، ضد أحدث التطورات التكنولوجية؟… هراء، أليس كذلك؟".

وأشارت إلى أن ذلك يعكس "الواقع السياسي الأمريكي الحالي".

وفي وقت سابق، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية اتهامات لـ13 مواطنا في قضية التدخل في الانتخابات الأمريكية، حيث أكد المدعي الخاص، روبرت مولر، قيام عدد من مواطني روسيا بجمع "معلومات استخبارية" من الأراضي الأمريكية للتدخل في الانتخابات الأمريكية.