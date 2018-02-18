بوتين يعزي روحاني في ضحايا كارثة الطائرة التي تحطمت وسط إيران

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تعزية للرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كارثة تحطم طائرة مدنية تابعة لشركة "أسمان" للطيران في إيران.

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الكرملين: "فلاديمير بوتين وجه برقية تعزية لرئيس جمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني في مقتل ركاب وأفراد طاقم الطائرة التي تحطمت في محافظة أصفهان".

وكان طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة آسمان، تحطمت صباح اليوم الأحد، 18 فبراير/شباط، بمحافظة أصفهان وسط البلاد وكانت تقل 65 راكبا.

وقال مدير العلاقات العامة لشركة "آسمان" للطيران "سيد محمد تقي طباطبائي" إن جميع المسافرين بالإضافة إلى طاقم طائرة ATR المنكوبة والذي يبلغ عددهم 66 راكباً، فقدوا أرواحهم إثر سقوط هذه الطائرة اليوم في منطقة سميرم بمحافظة أصفهان، وأعرب عن أسفه سقوط طائرة ATR تابعة للشركة، مشيراً إلى أن كافة المسافرين بالإضافة إلى طاقم الطائرة بما يشمل 60 مسافرا ومضيفين اثنين وعنصرين امنيين وقائد الطائرة ومساعده، ذهبوا ضحية إثر سقوط الطائرة.