الشرطة الروسية تؤكد مقتل 4 أشخاص في هجوم بداغستان

أكدت وزارة الداخلية لجمهورية داغستان، اليوم الأحد، المعلومات حول مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين في هجوم على حشد من الناس كانوا يحتفلون بعيد الـ"ماسلينيتسا" في مدينة كيزليار بداغستان.