لافروف يدعو إلى إغلاق "المنطقة الآمنة" الأمريكية في التنف

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى ضرورة إغلاق "المنطقة الآمنة"، التي أنشئت من قبل الولايات المتحدة في مخيم التنف في سوريا.

وصرح لافروف ضمن إطار مؤتمر الشرق الأوسط لنادي النقاش الدولي "فالداي": "يجب إغلاق هذه المنطقة على الفور وتوفير وصول المعونات الإنسانية إلى مخيم اللاجئين".

من الجدير بالذكر أن إحدى القواعد الأمريكية في سوريا موجودة في التنف، حيث يجري تدريب وتجهيز المعارضة السورية لمكافحة "داعش". وإضافة إلى منطقة التنف، يقدم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الدعم لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.