روسيا تكشف عن حجم المساعدات التي قدمتها لـ22 دولة في ثلاث سنوات

أعلن وزير الطوارئ الروسي، فلاديمير بوتشكوف، اليوم الإثنين، أن وزارته قامت على مدار ثلاث سنوات بإرسال 95 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى 22 دولة.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتشكوف خلال اجتماع مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة ديفيد بيزلي: "في الفترة من 2014 إلى 2017، تم تقديم المساعدات الإنسانية إلى 22 بلدا من خلال وزارة الطوارئ في روسيا، كما تم تسليم 95 ألف طن من المواد الغذائية"، بحسب المكتب الصحفي للوزارة.

© Sputnik. Valery Melnikov روسيا تكشف عدد المسلحين الذين قضت عليهم في سوريا

وذكر بيان الوزارة أن بوتشكوف أشار أيضا إلى أنه في الفترة 2014-2015 تم تسليم 218 شاحنة من طراز "كاماز" في إطار مشروع برنامج الأغذية العالمي.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تقيم إيجابيا آفاق تمديد اتفاقية الشركة الاستراتيجية بين روسيا وبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة، مشيرا "نعتبر أنه من المفيد تمديد الاتفاقية لفترة أربع سنوات جديدة في الفترة 2018-2021، مع مراعاة التجربة الإيجابية".

الجدير بالذكر أن مساهمة روسيا في برنامج الغذاء العالمي، من خلال إرسال المساعدات الإنسانية وتسليم سيارات الشحن وغيرها تسهم في سد قدر كبير من الاحتياجات المتزايدة للبرنامج الذي يبلغ حجم ميزانيته السنوية فقط 6 مليارات دولار.