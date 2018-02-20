الأركان تأمر بوقف إشارات 2G و3G في القاعدتين الروسيتين في سوريا

وتتولى مسؤولية تنفيذ الأمر إدارة قوات المكافحة الإلكترونية. وأفادت وسائل الإعلام أن الوثيقة تنص على ضرورة وقف إشارات الاتصال حتى 30 آذار/مارس على جميع مناطق الوجود العسكري الروسي في سوريا، وفي طرطوس حتى 1 تموز/يوليو.
كما نصت الوثيقة على تجهيز غرفة للإنترنت في حميميم، تضم 30 كمبيوترا من أجل اتصال العسكريين بأقاربهم، بالإضافة إلى غرفة مماثلة في طرطوس، فيها 5 مقاعد بحلول 1 تموز/يوليو.
وكان مسلحون قد حاولوا مهاجمة القاعدة العسكرية الروسية، في مطلع كانون الثاني/يناير. وقد استخدم المسلحون 13 طائرة مسيرة، إلا أن أيا منها لم يحقق الهدف.
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