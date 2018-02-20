روسيا مستعدة للمشاركة في لقاء "نورماندي" وتنتظر اقتراحات محددة من الشركاء

وصرح وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين، في وقت سابق أن وزراء خارجية مجموعة رباعية الـ "نورماندي" (ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا)، اتفقوا —بزعمه- على عقد اجتماع في المستقبل القريب.
ويذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد شكلت في صيف عام 2014 بإقليم نورماندي، شمال غربي فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي، بهدف فتح ما أطلق عليه "الجبهة الثانية" ضد قوات ألمانيا النازية. وتقتضي "صيغة نورماندي" مشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، في المباحثات حول تسوية الوضع في أوكرانيا.
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