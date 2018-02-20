روسيا مستعدة للمشاركة في لقاء "نورماندي" وتنتظر اقتراحات محددة من الشركاء

قال نائب وزير الخارجية الروسية، غريغوري كاراسين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا مستعدة للمشاركة في لقاء وزراء خارجية رباعية الـ"نورماندي" وتنتظر أفكارا محددة من الشركاء في اللجنة الرباعية، بشأن هذه المسألة.

موسكو — سبوتنيك . وقال كاراسين لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين "نحن كنا على استعداد لاجتماع ميونيخ (على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ) على المستوى الوزاري، ولكن بحكم بعض الأسباب لم يحدث. وسنكون مستعدين لعقد اجتماع جديد ونتوقع من شركائنا في" شكل النورماندي" أفكارا محددة بهذا الشأن".

وصرح وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين، في وقت سابق أن وزراء خارجية مجموعة رباعية الـ "نورماندي" (ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا)، اتفقوا —بزعمه- على عقد اجتماع في المستقبل القريب.

ويذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد شكلت في صيف عام 2014 بإقليم نورماندي، شمال غربي فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي، بهدف فتح ما أطلق عليه "الجبهة الثانية" ضد قوات ألمانيا النازية. وتقتضي "صيغة نورماندي" مشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، في المباحثات حول تسوية الوضع في أوكرانيا.