ثلث الروس يعتبرون الجيش الروسي الأقوى في العالم

بيّن استطلاع للرأي قام به "المركز الروسي لدراسة الرأي العام" أن مؤشر تقييم الروس لكفاءة الجيش الروسي بلغ حده التاريخي الأقصى.

© Photo/ Russian Defense Ministry شاهد... قوة الجيش الروسي وأسلحته

ووفقا للدراسة، فإن مستوى الثقة بالقدرة القتالية للقوات المسلحة الروسية تنمو على مدى السنوات الـ30 الأخيرة. وكان المؤشر 23 نقطة في عام 1990، بينما بلغ 73 نقطة في هذا العام.

وذكر "سبوتنيك" أن 31% من الروس يعتبرون الجيش الوطني الأقوى في العالم، ويصنفه 52% من المشاركين في الاستطلاع أحد أفضل الجيوش.

وقد جرى استطلاع الرأي عبر الهاتف في الفترة ما بين 17-18 شباط/فبراير، بمشاركة نحو ألفي شخص.

وأفادت الأنباء، في وقت سابق، أن مستوى الرضى عن الجيش الروسي نما بنسبة 88% في غضون خمس سنوات.