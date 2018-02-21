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12:12 21 فبراير/ شباط 2018
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    افتتاح معرض مسابقة المصور أندري ستينين في بيروت

    دول جديدة تنضم لمسابقة ستينين

    © Sputnik. zahraa al-amir
    روسيا
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    للمرة الأولى في تاريخ مسابقة أندريه ستينين التي تنظمها وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" تحت رعاية اللجنة الوطنية الروسية لليونسكو، شارك مصورون شباب من المملكة العربية السعودية وميانمار وكوستاريكا ورواندا.

    روسيا سيغودنيا
    © Sputnik. Igor Russak
    ممثلون من 40 بلدا يتنافسون من أجل الحصول على جائزة مسابقة "ستينين"
    موسكو — "سبوتنيك". حيث عرض على لجنة التحكيم المختصة، صور أحادية اللون أنيقة، وأمثلة حية من التصوير الماكرو الطبيعي وتصوير المناظر الطبيعية، ولوحات من الأعياد الوطنية. علماً أن فئات الأعمال "كوكبي" و"الأخبار الرئيسية" مازالت تحتفظ بالمرتبة الأولى في عدد الصور المقدمة منها.

    يشار إلى إن عملية قبول الطلبات مازالت مستمرة على موقع المسابقة stenincontest.com، الذي بات يضم بالفعل حوالي 2000 عملاً لمصورين شباب في أكثر من 50 بلداً.

    ومن بين المشاركين الروس، أصبح الصحفيون من موسكو وسانت بطرسبورغ وكالينينغراد وياروسلافل وتولا وفورونيج وسمولينسك الأكثر نشاطاً، من خلال أعمالهم المصورة بالأسود والأبيض. أما من بين الدول الغربية فالريادة للمصورين الصحفيين من آسيا، بما فيها بنغلاديش والهند وإيران، وذلك من خلال الأعمال التي جسدت التقاليد العرقية والمناظر الطبيعية المشرقة.

    بقي حتى نهاية تقديم طلبات المشاركة في المسابقة، أكثر من أسبوع بقليل- حتى 28 شباط/فبراير، حيث يمكن للمصورين الصحفيين من جميع أنحاء العالم والذين تتراوح أعمارهم بين 18-33  المشاركة في هذه المسابقة، التي تعتبر المكان الوحيد في روسيا الذي يكشف عن أسماء جديدة في التصوير الصحفي الدولي ويعمل على وضع معايير لجودة التصوير الوثائقي.

    في عام 2018، سوف يتنافس المشاركون للحصول على المراتب الأولى في أربع فئات هي "الأخبار الرئيسية"، "الرياضة"، "كوكبي" و"لوحة. بطل من زماننا". وقد تم اتخاذ قرار بزيادة عدد الأعمال في كل فئة من الفئات في هذا العام إلى ثلاثة، مما يمنح المصورين الشباب المزيد من الفرص لعرض مهاراتهم المهنية. ومن خلال نتائج تصويت لجنة التحكيم سيتم تحديد المراتب الثلاثة الأولى في كل فئة، وكذلك الجائزة الكبرى.

    لقد حظيت مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي- 2017 بدعم من كبرى وسائل الإعلام الروسية والدولية ووكالات الأنباء ومجتمعات التصوير الصحفي. ومن بين شركاء بعض الفئات كانت هناك مجموعة شانغهاي الإعلامية المتحدة وشبكة قناة الميادين، وكذلك واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية في العالم وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

    يدعم المسابقة الشركاء في صناعة المعلومات: بوابة للمعلومات والأخبار Vesti.Ru، قناة حكومية روسية "روسيا-الثقافة"، بوابة للمعلومات والأخبار KP.ru، بوابة المعلومات "جوردوم"، بوابة Russian Photo. ويدعم المسابقة الشركاء الدولية في صناعة المعلومات: وكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك"، وكالة الأنباء Askanews، شركة للإعلام القابضةIndependent Media ، وكالة الأنباء Notimex، وكالة الأنباء ANA، قناة تلفزيونية وبوابة RT، The Royal Photographic Society،Shanghai United Media Group (SUMG)، ويدعم المسابقة الشركاء الدولية في صناعة المعلومات: وكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك"، وكالة الأنباء Askanews، شركة للإعلام القابضةIndependent Media ، وكالة الأنباء Notimex، وكالة الأنباء ANA، قناة تلفزيونية وبوابة RT، The Royal Photographic Society،Shanghai United Media Group (SUMG)، قناة المنصات الاخبارية الدولية المتعددة TeleSUR، جريدة وبوابة China Daily، مجلة Frontline،وكالة الأنباءBernama،وكالة الأنباءAntara، وكالة الأنباءPNA، RRI، اليوم اليوم السابع،Paper.cn.

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    التصوير الفوتوغرافي, التصوير, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
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