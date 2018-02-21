لافروف: على السلطات السورية الحوار مع الأكراد

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السلطات السورية إلى الحوار مع الأكراد، مشيرا إلى أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لتوفير تسوية مستدامة.

© Sputnik. Kirill Kalinnikov لافروف: روسيا ترفض محاولات قوى خارجية استغلال الوضع في عفرين

فقد قال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء 21 شباط/فبراير: "يجب على الحكومة السورية أن تسترشد بمبدأ السيادة على كامل أراضيها. وهذا ما يعني ضرورة الحوار مع كل ممثلي المجموعات العرقية والدينية، بمن فيهم الأكراد".

ووفقا لأقواله، فإن الحوار هو الوسيلة الأساسية لوقف إراقة الدماء وتوفير بداية عملية تسوية مستدامة لتضمان مصالح الجماعات المختلفة داخل البلاد، فضلا عن مصالح الدول المجاورة لسوريا وغيرهم من اللاعبين.

كما صرح وزير الخارجية الروسي أن روسيا تدعو جميع اللاعبين الخارجيين، وخاصة المتواجدين في سوريا إلى بدء الحوار مع دمشق.

فقد قال لافروف: "فيما يتعلق بالوضع في عفرين وكيفية المساهمة في تسويته. لقد قلنا مرارا إن حل أي قضية وجميع القضايا التي ما تزال قائمة وتتفاقم في سوريا، ممكن من خلال احترام سيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية. وهذا المعيار عالمي. ولابد لجميع اللاعبين الخارجيين، دون استثناء، وخصوصا أولئك الموجودين في سوريا من الاعتراف بالحاجة إلى بدء الحوار مع الحكومة السورية".