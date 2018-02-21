المطران هيلاريون: خلايا "داعش" ما زالت موجودة في روسيا وفي العديد من الدول

أعلن مدير إدارة العلاقات الخارجية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، المطران هيلاريون، اليوم الأربعاء، أن خلايا تنظيم "داعش" ما زالت موجودة في الكثير من الدول، بما في ذلك وفي روسيا، وأنه لم يتم القضاء على "داعش" بشكل كامل بعد.

© AP Photo/ Hussein Malla, File أمن الدولة اللبناني يوقف سوريا كان مسؤولا عن جباية الأموال لـ "داعش"

موسكو — سبوتنيك. وقال هيلاريون خلال اجتماع اللجنة الدولية للمجلس الرئاسي للتعاون مع الجمعيات الدينية: "قد نكون قضينا على "داعش" كواقع جغرافي، لكن الأشخاص بقوا. كل هؤلاء الأشخاص انتشروا في جميع أنحاء العالم، وهذه "الخلايا النائمة"، للأسف، ليست نائمة. يتم إنشاؤها في كل مكان، بما فيه وفي بلدنا".

وكان موضوع الاجتماع "تفاعل المؤسسات الدينية الروسية مع سوريا". وأشار هيلاريون إلى أن موضوع خطر "داعش" يحب أن يكون من المواضيع الدائمة في مسألة التفاعل بين المؤسسات الدينية الروسية.