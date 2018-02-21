الدفاع الروسية تفند أنباء تغيير قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا

وصفت الدفاع الروسية، الأنباء التي زعمت بتغيير قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا ونشرتها وسائل إعلام بالإشاعات.

موسكو — سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان: "قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، الفريق الأول ألكسندر جورافليوف يقود بكفاءة القوات ويحل بفعالية جميع المهام بالكامل. وبعد انسحاب جزء كبير من القوات الروسية إلى نقاط التموضع الدائم في أراضي روسيا، يشارك أفراد المجموعة بقيادة جورافليوف في دعم عملية التسوية السلمية في سوريا".

وشدد البيان

"يجري تناوب قادة المجموعة الروسية للقوات في سوريا وفقا للخطة التي وافق عليها وزير الدفاع، كل ستة أشهر، ولا توجد اي تغييرات حاليا أو مستقبلا".