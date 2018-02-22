الكرملين: داعمو الإرهابيين يتحملون مسؤولية الوضع في الغوطة الشرقية

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن مسؤولية الوضع في الغوطة الشرقية يتحملها من يدعم الإرهابيين، مشيرا إلى أن روسيا وإيران لا تقوم بذلك.

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: "يتحمل مسؤولية الوضع في الغوطة الشرقية هؤلاء الذين يدعمون الإرهابيين، الذين لا زالوا متواجدين هناك، وكما تعلمون لا روسيا ولا سوريا ولا إيران ليست من هذه الدول، إذ إنهم بالذات يخوضون حربا ضارية ضد الإرهاب على أراضي سوريا".

وصرح الجيش الروسي، أمس الأربعاء، إن المحادثات لحل الأزمة في الغوطة الشرقية السورية سلميا انهارت وأن المسلحين هناك تجاهلوا الدعوات لوقف المقاومة وإلقاء السلاح.

وتقع الغوطة الشرقية في ريف دمشق تحت سيطرة عدد من الفصائل المسلحة، وهي من المناطق المشمولة باتفاق "خفض التصعيد" الذي تقوده روسيا لحل النزاع المسلح المستمر في سوريا منذ سبع سنوات.

وتقوم القوات السورية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين.