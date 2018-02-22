الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملية إرهابية في مدينة سان بطرسبورغ

© Sputnik. Evgeniy Biyatov إغلاق محطة مترو في بطرسبورغ بسبب طرد مشبوه

سبوتنيك . وأشارت قوات الأمن الروسية إلى أنه تم احتجاز شخص واحد ينتمي إلى جنسية إحدى دول آسيا الوسطى.

ولفتت معلومات الأمن الفدرالي إلى أن الموقوف كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي في أماكن المواصلات العامة وفي الأماكن التي تشهد تجمعات الناس.

وتجري الهيئة في هذا الوقت التحقيقات مع الموقوف دون ورود تفاصيل أكثر عن اسم الشخص أو غير ذلك.