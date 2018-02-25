برلماني: روسيا تسعى لمصالحة سريعة في سوريا عبر تأييد قرار مجلس الأمن

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بأن دعم روسيا لقرار مجلس الأمن الدولي حول المصالحة في سوريا، يشير إلى سعي روسيا لتحقيق تسوية سريعة هناك، بغض النظر عن التهم التي وجهت إليها.

© REUTERS/ Lucas Jackson مجلس الأمن يقر هدنة في سوريا لمدة 30 يوما

موسكو — سبوتنيك . وقال سلوتسكي للصحفيين "روسيا أيدت القرار رقم 2401 حول المصالحة في سوريا، وهذا يشير دون شك إلى سعينا لتحقيق تسوية سريعة هناك، بغض النظر عن التهم التي يحاول أحد كان توجيهها إلينا".

وأكد على أهمية عدم تفسير القرار بشكل عفوي، وأن الهدنة الإنسانية يجب ألا تستخدم لأغراض مثل إعادة تجميع قوات الإرهابيين، وأن هناك أمثلة في التاريخ على تدخلات عسكرية من أجل الإطاحة بأنظمة شرعية وتدمير دول كاملة تحت غطاء قرار مجلس الأمن.

هذا وصوت مجلس الأمن الدولي، يوم أمس السبت، بالإجماع لصالح مشروع قرار بتنفيذ هدنة في كافة مناطق سوريا.