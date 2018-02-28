بوتين: يجب مواجهة نشاط الجماعات المتطرفة بحزم

ولفت الرئيس الروسي، إلى أن مثل هذه التنظيمات تعمل بشكل غير مشروع وتحاول جذب الشباب للانضمام إلى صفوفها.
وأضاف بوتين ، أنه "يجب اعتراض نشاط مثل هذه المجموعات بحزم، وتقديم منظميها للعدالة. أي تصرفات غير قانونية هادفة لقسم المجتمع وزعزعة الأوضاع هي تهديد خطير. ومسؤوليتكم المباشرة هي تحييدها بسرعة".
وعلى صعيد آخر، أشار الرئيس الروسي، إلى أنه لا يوجد بعد تحسن ملحوظ وجذري في عمل وزارة الداخلية، حيث انخفض معدل الكشف عن الجريمة إلى مستوى 43 في المئة.
وقال بوتين، بهذا الخصوص: "لكن الوضع ليس جيدا في جميع المجالات، كما تعلمون إن المستوى العام للكشف عن الجريمة قد انخفض إلى ما يقرب من 43%، في السنوات الأخيرة هذا المؤشر، كما يقولون، يقفز — يرتفع ومن ثم ينخفض مرة أخرى، ولسوء الحظ، لا يوجد تحسن جذري واضح في الوضع".
وأكد الرئيس الروسي، أن المبدأ الأساسي لحتمية العقاب لم يتحقق بشكل كامل.
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