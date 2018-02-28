بوتين يكرم أبطال روسيا الفائزين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

كما منح أيضا بعض المتزلجين وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، ومنح وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية للحاصلين على ميداليات برونزية في الأولمبياد.
واختتمت يوم الأحد الماضي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي احتضنتها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بالفترة التي امتدت من 9 ولغاية 25 شباط/ فبراير الجاري، وحلت روسيا، التي غاب الكثير من نجومها وشاركت تحت علم محايد في هذه الدورة، حلت في المركز الثالث عشر على جدول ترتيب الميداليات، برصيد 17 ميدالية، منها ذهبيتان، و6 فضيات إضافة إلى 9 ميداليات برونزية.
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