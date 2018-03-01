بوتين: العملية في سوريا أظهرت قدرات القوات المسلحة الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الرسالة السنوية إلى الجمعية الفيدرالية، اليوم الخميس 1 مارس/آذار، إن العملية في سوريا أظهرت قدرات القوات المسلحة الروسية.