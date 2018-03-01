الشعب الروسي يختار أسماء لأحدث الأسلحة الروسية

وقد تم الإعلان عن ثلاثة أسلحة حديثة، منها صواريخ مجنحة غير محدودة المدى، والغواصة المسيرة، ومنظومة الليزر الحربي.
في المرحلة الأولى من التصويت، سيتم اختيار المقترحات الأفضل لكل منظومة. وفي المرحلة الثانية، سيتم اختيار أفضل اسم من بين أكثر الخيارات نجاحا.
На официальном сайте Минобороны России открыт прием предложений с названиями новейших российских комплексов вооружений http://mil.ru/vote.htm (ссылка доступна в описании профиля) Своего имени ждут крылатая ракета неограниченной дальности, беспилотный подводный аппарат, а также боевой лазерный комплекс. На первом этапе голосования будет проводиться отбор предложений с названиями каждой системы. Далее пользователям будет предложено выбрать лучший среди наиболее удачных вариантов. #Минобороны #ЯЭУ #крылатаяракета #КР #БПА #беспилотник #названия #лазер #боевойлазер #ВВТ
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