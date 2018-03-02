بوتين: سنستخدم أسلحتنا النووية في الحالات التالية...

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، بأن روسيا ستستخدم أسلحتها النووية في وجه أي تهديد للبلاد.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev بوتين يعرض أسلحة جديدة لا مثيل لها في العالم (فيديو)

وقال الرئيس الروسي بأن هناك شيئين يجبران روسيا على استخدام أسلحتها النووية، هما الهجوم على روسيا بأسلحة نووية أو هجوم باستخدام أسلحة تقليدية يهدد وجود الدولة الروسية.

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف النقاب عن أسلحة روسية متطورة خلال رسالة وجهها للجمعية الفيدرالية يوم أمس الخميس.

حيث تم عرض مجموعة من الأسلحة الحديثة ذات قدرات فائقة تنوعت ما بين أسلحة بحرية وصواريخ وأسلحة ليزر.