السفير السعودي يبحث مع بوغدانوف الوضع في سوريا واليمن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع السفير السعودي لدى روسيا، رياض بن خالد القرملي، الوضع في سوريا واليمن.

© Sputnik. Alexey Filippov بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي الوضع في سوريا واليمن والخليج

وتابع البيان "كما تم التطرق لبعض المشاكل الدولية، مع التركيز على الوضع القائم في سوريا واليمن".

وتشهد منطقة الغوطة الشرقية حاليا، مواجهات هي الأعنف بين الجيش السوري والتنظيمات المعارضة التي تسيطر على المنطقة وأبرزها تنظيمات، "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" و"أحرار الشام".

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءا في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.