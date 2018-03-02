السفير السعودي يبحث مع بوغدانوف الوضع في سوريا واليمن

وتابع البيان "كما تم التطرق لبعض المشاكل الدولية، مع التركيز على الوضع القائم في سوريا واليمن".
وتشهد منطقة الغوطة الشرقية حاليا، مواجهات هي الأعنف بين الجيش السوري والتنظيمات المعارضة التي تسيطر على المنطقة وأبرزها تنظيمات، "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" و"أحرار الشام".
وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءا في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)