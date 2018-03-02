القبض على الروسي المتهم في "قضية الكوكايين" في ألمانيا

أكد الملحق الإعلامي لسفارة روسيا الاتحادية لدى ألمانيا، دنيس ميكرين، اليوم الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على الروسي أندريه كوفالشوك، المتهم في "قضية الكوكايين".

© Fotolia/ Africa Studio زاخاروفا تكشف تفاصيل العملية المشتركة مع الأرجنتين في قضية "الكوكايين"

برلين — سبوتنيك . وقال ميكرين للصحفيين ردا عن سؤال بهذا الصدد:" تم إلقاء القبض عليه وسيظل رهن الاحتجاز حتى تسليمه."

هذا وأعلنت السفارة الروسية لدى ألمانيا، في وقت سابق من اليوم، أن عائلة المشتبه به لم تتواصل بعد مع السفارة، لكن في حال توجهها إلى السفارة ستقدم لها جميع المساعدات القنصلية اللازمة.

وكانت سلطات الأرجنتين قد أعلنت في وقت سابق أنه من خلال عملية مشتركة خاصة لأجهزة الأمن الأرجنتينية والروسية، تم إحباط عملية تهريب نحو 389 كيلوغراما من مادة الكوكايين إلى موسكو، وتم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص في الأرجنتين، من بينهم موظف في الشرطة المحلية وشخص آخر ينحدر من أصول روسية.

ومن جانبه أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أنه تمت مصادرة أكثر من 362 كيلوغراما من الكوكايين ومنعها من التداول غير المشروع.

يذكر أنه كان قد أعلن قبل ذلك، عن محاولة لتهريب مخدرات، قام بها أحد موظفي سفارة روسيا السابقين لدى الأرجنتين. وتم التنسيق بين هيئات الأمن الروسية والأرجنتينية لإرسال سلعة بديلة عن المخدرات إلى روسيا، إلى الجهة المعنية، من أجل إلقاء القبض على المخططين والمشاركين بهذه الجريمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسيين الروس هم الذين أبلغوا الشرطة الأرجنتينية عن عثورهم على حقائب تحتوي على المخدرات.