روسيا تقدم مشروع قرار أممي حول الهجمات الكيميائية في سوريا

أكملت روسيا العمل على إعداد مشروع قرار حول آلية تحقيق جديدة في حالات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وباتت الوثيقة جاهزة لطرحها للتصويت، أكدت ذلك البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وبحسب البعثة الدائمة، فقد تم تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بصيغته النهائية التي قد تطرح للتصويت، إلا أن موعد التصويت لم يعلم بعد.

هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، وجه في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية، في اجتماع عقد في باريس حول مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية، وقال حينها، إن السلطات السورية في 22 كانون الثاني/ يناير، استخدمت أسلحة كيميائية ضد المدنيين، على حد قوله في الغوطة الشرقية.

وفي ردها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية اتهام السلطات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية تنطلق من شائعات في شبكات التواصل الاجتماعي، وفبركات المسلحين، التي مع ذلك، لم يتم تأكيدها بالحقائق قط. ووصفت وزارة الخارجية السورية الاتهامات الأمريكية باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية بأنها لا أساس لها من الصحة، وأنها تدين بشدة هذه التصريحات.

وبدأت التقارير عن وقوع هجمات كيميائية جديدة في سوريا في الظهور وسط سلسلة من المشاورات الدولية حول ضرورة التحقيق في مثل هذه الجرائم.