روسيا تخطط لإرسال مساعدات إنسانية جديدة إلى اليمن

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن موسكو تخطط لإرسال مساعدات إنسانية جديدة لليمن.

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "ريبورتيور" الإثيوبية: ""نحن نشعر بقلق عميق إزاء نتيجة الأعمال القتالية الجارية في هذا البلد [اليمن]، هناك عدد كبير من القتلى والجرحى، ودمار جزء كبير من البنية التحتية في المدن، بما في ذلك المرافق الصحية، ما زلنا نعتقد أن وضع حد للصراع الداخلي الذي طال أمده مع مشاركة "الائتلاف العربي" ممكنة حصرا من خلال الحوار، والنظر المتبادل في مصالح جميع القوى السياسية في اليمن".

وأضاف لافروف:

نحن نعتزم مواصلة الإسهام في هذه الأزمة منذ بداية الصراع داخل اليمن، والتواصل بانتظام مع جميع أطراف النزاع مع من يعتمد المسار السلمي، وفي الوقت نفسه، فإننا نتخذ خطوات عملية لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان الذين يعانون.

هذا وقد أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الشهر الماضي، أن بلاده تدرس مسألة إرسال مساعدات إنسانية جديدة إلى اليمن.

وتقود السعودية تحالفا ضد جماعة "أنصار الله"، ودعما للرئيس عبد ربه منصور هادي لتمكينه من استعادة السيطرة على البلاد.

وأسفرت المعارك في اليمن، منذ بدء عمليات التحالف في آذار/مارس 2015، عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة. بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 22 مليون شخص في اليمن، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وأكثر من ثمانية ملايين شخص مهددون بالجوع.